Nummer 4 der Shorts

Auf der Liste der meist geshorteten deutschen Aktien taucht auch immer wieder der Reiseveranstalter TUI auf. Hier hatten Shortseller zuletzt aber das Nachsehen.

• TUI zählt zu den meistgeshorteten Aktien in Deutschland, mit zuletzt erhöhter Aktivität großer Shortseller

• Trotz hoher Shortquote steigt die TUI-Aktie deutlich und markiert ein neues Jahreshoch

• Saisonal starke Sommermonate treiben den Kurs, doch strukturelle Risiken bleiben



Wer­bung Wer­bung

Der Bundesanzeiger listet die offiziell gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen (auch Short-Positionen) von Investoren auf. Einige deutsche Titel stehen bei Shortsellern dabei besonders hoch in der Gunst.

Die Lieblinge von Leerverkäufern am deutschen Markt

Besonders beliebt bei Shortsellern ist der Modekonzern HUGO BOSS: Rund 10,25 Prozent der Aktien sind geshortet, was einer vergleichsweise hohen Shortquote entspricht. Die HUGO BOSS-Aktie hat sich seit ihrem Tief im April aber wieder deutlich nach vorn gearbeitet und hat auf Monatssicht ein Kursplus von rund 13 Prozent eingefahren.

Auf Platz Zwei der am häufigsten geshorteten deutschen Aktien landet dem Bundesanzeiger zufolge der Kochboxenanbieter HelloFresh. Rund 8,25 Prozent der Aktien sind leerverkauft, womit sich das Unternehmen noch vor Gerresheimer einreiht, dessen Aktien eine Shortquote von 7,05 Prozent besitzen.

Wer­bung Wer­bung

Auch TUI bei Shortsellern beliebt

Mit einer recht hohen Leerverkaufsquote von 6,60 Prozent landet die Aktie des Reisekonzerns TUI ebenfalls auf der Wett-Liste von Leerverkäufern. Zuletzt hatte hier am 17.07. Marshall Wace seine Shorts auf nunmehr 2,90 Prozent erhöht. Neben D. E. Shaw & Co., LMR Partners, Two Sigma Investments, BlackRock Financial Management, BlackRock Institutional Trust Company, National Association und Gladstone Capital Management LLP hat auch AQR Capital Management Leerverkaufspositionen auf TUI laufen.

Zuletzt war die Rechnung der Leerverkäufer bei TUI aber nicht aufgegangen: Anleger haben auf Sicht der letzten zwölf Monate ein Plus von 34 Prozent in ihren Depots, allein im letzten Monat ging es für die TUI-Aktie um knapp 22 Prozent nach oben, der Anteilsschein hat am 22. Juli sogar ein neues Jahreshoch erreicht. Doch Anleger stehen nun vor einer entscheidenden Frage: Weiterer Aufstieg oder baldige Umkehr?

Saisonaler Rückenwind treibt Kurs

Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Kursentwicklung liegt in der typischen Saisonalität des Touristikgeschäfts. Die Sommermonate stellen traditionell die Hochsaison für Reiseveranstalter dar, was sich positiv auf Umsatzerwartungen und damit auf den Aktienkurs auswirkt.

Wer­bung Wer­bung

Diese saisonale Stärke könnte der TUI-Aktie weiteren Auftrieb verleihen, wenngleich Marktanalysten darauf hinweisen, dass das Unternehmen trotz der positiven Kursentwicklung weiterhin vor strukturellen Herausforderungen steht. Besonders bestehende Aktionäre sollten die Entwicklung genau beobachten, denn die TUI-Aktie musste in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge hinnehmen. Zudem könnten Gewinnmitnahmen nach dem erreichten Meilenstein den Kurs kurzfristig unter Druck setzen.



Redaktion finanzen.net