TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,77 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,77 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.904.345 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 12,55 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 34,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,106 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Am 14.05.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

