DAX aktuell

Der DAX weist am Freitag rote Vorzeichen aus, nachdem die Marke von 24.500 Punkten am Vortag erneut nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Der DAX begann die Freitagssitzung mit einem Abschlag von 0,82 Prozent bei 24.097,33 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord

Erst am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

DAX-Charthürde bei 24.500 Punkten

Tags zuvor war ein weiter Vorstoß Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütlichere Einigung im Zollstreit der EU mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September für weitere Gewinnmitnahmen. Somit tritt der DAX auch auf Wochensicht auf der Stelle.

ifo-Index voraus - Zoll-Ultimatum im Fokus

Für Impulse könnte am Vormittag das ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires