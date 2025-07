Gläubigerschutz angemeldet: Meyer Burger kämpft in den USA um seine Zukunft

ROUNDUP 2/Umfeld schwierig: SMA mit operativem Verlust - Aktie dreht ins Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag schwächer

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Stocks in Action: SMA Solar, Sartorius, Renk, Ryanair, Münchener Rück

XETRA-SCHLUSS/Leichter vor SAP-Zahlen am Abend

SMA Solar-Aktie dreht dennoch ins Plus: SMA Solar mit unerwartet hohem Quartalsverlust

Heute im Fokus

Zoll-Abkommen mit Japan treibt Aktien von Nissan, Toyota & Co. UniCredit hebt Prognose an und plant Aktienrückkauf in Milliardenhöhe. Commerzbank-Interessent UniCredit verzichtet auf BPM-Übernahme. Genussscheine vor dem Aus: Roche stellt Struktur um. Investorensuche für Meyer Burger.