XETRA-SCHLUSS/Leichter vor SAP-Zahlen am Abend

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der DAX gab 1,1 Prozent auf 24.042 Punkte nach, im Tagestief stand der Index bei 23.922. Es regiere weiter die Vorsicht, hieß es. Die internationalen Märkte warten auf eine Einigung im Handelsstreit der EU mit den USA, denn das US-Ultimatum mit Datum 1. August rückt näher. Wie CMC anmerkte, ist sich jeder Marktteilnehmer bewusst, dass die Risiken in den Zollstreitigkeiten mit den USA zuletzt zugenommen hätten. "Die Anleger stehen Gewehr bei Fuß, um im Notfall handlungsbereit zu sein", hieß es. Daneben stellte die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank übergeordnet weiter einen Belastungsfaktor dar.

Akzente setzte die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Nach US-Börsenschluss wird Softwaregigant SAP seine Zahlen veröffentlichen. Diese könnten größeren Einfluss auf die Entwicklung am Gesamtmarkt am Mittwoch nehmen. Analysten, die wie der Rest des Marktes vor allem auf das Wachstum des Cloud-Geschäfts schauen, erwarten gute Zahlen und eine Bestätigung des Ausblicks für 2025. Am Dienstag ging es für das SAP-Papier 1,5 Prozent nach unten.

Trotz der negativen Kursreaktion werteten Händler Geschäftszahlen und Ausblick von Sartorius positiv. Gelobt wurde vor allem die Margenstärke, die keinerlei Anzeichen von Nachfrageschwäche oder Konkurrenzdruck zeige. Die EBITDA-Marge stieg auf 29,8 Prozent. Bei der französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech sei die Marge sogar auf 31 Prozent nach oben gesprungen, hieß es. Dennoch verloren Sartorius 5,4 Prozent und Sartorius Stedim 8,1 Prozent, Anleger störten sich an einem als zu konservativ empfundenen Ausblick.

Sorgenfalten in der Technologiebranche erzeugten die Geschäftszahlen von NXP Semiconductor. "Das passt nicht ganz zu der Euphorie im Sektor", sagte ein Händler. Denn obwohl NXP mit dem Umsatzrückgang die Erwartungen erfüllt habe und der Gewinn sogar einen Tick besser ausgefallen sei, zeichne sich damit eine Nachfrageschwäche ab. Infineon verloren 3,5 Prozent. Für Symrise ging es 1,9 Prozent nach unten. Hier belasteten enttäuschend aufgenommene Zahlen von Givaudan. Mit SMA Solar ging es trotz schwächerer Zahlen 0,4 Prozent nach oben, nachdem der Titel über weite Strecken im Minus notiert hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.041,90 -1,1% +22,1%

DAX-Future 24.104,00 -1,0% +20,0%

XDAX 24.017,86 -1,0% +22,3%

MDAX 31.127,86 -0,7% +22,5%

TecDAX 3.869,57 -1,4% +14,9%

SDAX 17.716,00 -1,2% +30,8%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,70 +31

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 15 24 1 3.519,2 49,2 2.751,7 42,8

MDAX 18 31 1 441,2 21,9 607,0 35,9

TecDAX 7 22 1 1.026,2 19,5 730,8 22,8

SDAX 14 49 7 92,7 6,0 105,0 6,6

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

