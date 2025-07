ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 115 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Quartalsergebnisse hätten die Erwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb Ryan Brinkman am Donnerstag. Damit knüpfe der Autobauer an seine Negativserie an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 07:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 07:15 / EDT

