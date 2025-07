Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Tesla

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,5 Prozent auf 307,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 7,5 Prozent auf 307,46 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 301,00 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,75 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.253.841 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 58,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 182,00 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 248,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

