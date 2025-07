SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 250,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 250,50 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 248,00 EUR nach. Mit einem Wert von 255,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.138.041 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,17 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,52 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,08 EUR je Aktie belaufen.

