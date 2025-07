SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 261,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 261,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 260,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 442.076 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 7,85 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 294,11 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: SAP SE-Aktie mit Buy

Oracle-Aktie mit Gewinnen: Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud