SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 261,65 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 261,65 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169.158 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 8,35 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,11 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,10 EUR fest.

