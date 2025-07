ARK reduziert Position

Cathie Woods ARK Invest hat Anteile am eigenen Bitcoin-ETF und Coinbase abgestoßen - kurz nachdem beide Werte neue Rekordstände erreichten.

• Rally am Kryptomarkt - Bitcoin mit neuem Allzeithoch

• ARK verkauft BTC-ETF-Anteile

• Auch Coinbase-Aktien wurden abgestoßen







Next Generation Internet Fund verkauft Bitcoin ETF-Anteile

Die Investmentgesellschaft von Cathie Wood hat am vergangenen Dienstag laut den von Decrypt geprüften täglichen Handelsberichten 225.742 Anteile des ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) aus ihrem Next Generation Internet Fund (ARKW) veräußert. Der Schritt erfolgte, nachdem der Bitcoin-Kurs am Montag davor ein neues Rekordhoch von über 123.000 US-Dollar erreicht hatte.

Wer­bung

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Zu den möglichen Hintergründen dieser Verkäufe äußerte sich Nicolai Sondergaard, Analyst bei Nansen, gegenüber Decrypt: "Möglicherweise wollten sie von der jüngsten Marktdynamik profitieren und gleichzeitig ihr Engagement vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes reduzieren." Er ergänzte: "Es könnte auch eine Strategie widerspiegeln, die sich auf Vermögenswerte mit höherem Risiko und höherer Rendite konzentriert oder möglicherweise einfache Vermögenswerte bevorzugt, die im Verhältnis zu ihren zugrunde liegenden Fundamentaldaten starke Renditen erzielt haben."

Weiterer Verkauf von Coinbase-Aktien

Daneben verkaufte das Unternehmen laut Decrypt 34.207 Aktien von Coinbase. Die Coinbase-Aktie hatte zuvor am 14. Juli an der NASDAQ ein Rekordhoch von 398,50 US-Dollar erreicht, womit das Unternehmen seine Marktkapitalisierung auf über 100 Milliarden US-Dollar steigerte. Anschließend ging die Rally weiter: Am vergangenen Mittwoch überschritt der Aktienkurs zum ersten Mal die Marke von 400 US-Dollar. Am Freitag kletterte die Aktie dann auf ein neues Rekordhoch von 444,65 US-Dollar. [Dieser Aufwärtstrend setzte sich am Montag nicht fort, als die Aktie um 1,47 Prozent auf 413.63 US-Dollar verlor und sich damit von ihrem Allzeithoch etwas entfernte.

Der starke Kursanstieg in den letzten Monaten dürfte unter anderem mit den jüngsten Gewinnen des Bitcoins verbunden sein, die auch Aktien mit Kryptowährungsbezug mit sich ziehen. Der jüngste Schub der Aktie erfolgte vergangene Woche, als der US-Senat ein wichtiges Stablecoin-Gesetz, den sogenannten GENIUS Act, verabschiedete, das von Präsident Donald Trump am Sonntag dann unterzeichnet wurde.

Bei dem Verkauf handelt es sich bereits um den zweiten großen Verkauf von Coinbase-Aktien in diesem Monat. Zuvor hatte das Unternehmen im Rahmen einer Rebalancing-Strategie bereits Anteile im Wert von 95 Millionen US-Dollar über mehrere ETFs hinweg verkauft. Der Verkauf erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem Coinbase unter verstärkten regulatorischen Druck geriet. Dazu zählte auch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der sich weigerte, die Berufung der Handelsplattform im Fall Harper gegen Faulkender zu prüfen - ein Verfahren, das sich mit dem Zugang der US-Steuerbehörde IRS zu Nutzerdaten befasst.

Trotz der Anpassung bleibt Coinbase mit einer Gewichtung von 7,9 Prozent und einem Wert von etwa 185,4 Millionen US-Dollar die zweitgrößte Position und der Bitcoin-ETF ARKB mit einer Gewichtung von 6,76 Prozent und einem Wert von etwa 158,5 Millionen US-Dollar die viertgrößte Position im Next Generation Internet Fund (Stand: 21.07.2025).

Redaktion finanzen.net