Mega-Preisziel

Die Investmentgesellschaft ARK Invest von Starinvestorin Cathie Wood hat die Prognosen für den Bitcoin-Preis bis 2030 überarbeitet - mit erstaunlichen Ergebnissen.

• ARK Invest traut Bitcoin nach experimenteller Bewertungsmethode Anstieg bis auf 2,4 Millionen US-Dollar zu

• Bullen-Szenario in offizieller, konservativer Prognose bei 1,5 Millionen US-Dollar

• Institutionelle Investoren mit größtem Einfluss auf den Preis





Die Investmentgesellschaft ARK Invest, die für technologiegetriebene Anlagestrategien bekannt ist, hat vor einigen Wochen ihre Kursziele für den Bitcoin bis zum Jahr 2030 aktualisiert. In einem neuen Bullen-Szenario, das auf experimentellen Modellierungsmethoden basiert, sieht das Team von Starinvestorin Cathie Wood den Preis des weltweit führenden Kryptotokens dabei bis zum Ende des Jahrzehnts auf 2,4 Millionen US-Dollar steigen. Ausgehend von einem aktuellen Kurs von rund 109.642 US-Dollar würde das für den Bitcoin ein Aufwärtspotenzial von satten 2.088,94 Prozent bedeuten (Stand: 2. Juli 2025).

Wer­bung

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

ARK Invest mit Mega-Preisziel für Bitcoin

Diese ambitionierte Prognose stützt sich laut ARK Invest auf eine experimentellere Modellierungsmethode, die die On-Chain-Transparenz von Bitcoin nutzt, "um das liquide Angebot von Bitcoin - das wir 'aktives' Angebot nennen - zu schätzen, indem verlorene oder lange gehaltene Coins abgezogen werden", heißt es in einem Artikel von Analyst David Puell auf der Webseite der Investmentgesellschaft. Mit dieser Methode wurde ermittelt, dass der Bitcoin im Bullen-Szenario bis 2030 auf 2,4 Millionen US-Dollar und im Basis-Szenario auf 1,2 Millionen US-Dollar steigen wird. Selbst im Bären-Szenario liegt das Ziel mit 500.000 US-Dollar noch weit über dem aktuellen Kurs.

Puell weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass die "mit dieser experimentelleren Methode erstellten Schätzungen aggressiver sind als die unserer [offiziellen] Bären-, Basis- und Bullen-Szenarien". Diese offiziellen - und vergleichsweise konservativen - Schätzungen, die auch im "Big Ideas Report 2025" von ARK Invest enthalten sind, trauen dem Bitcoin im Bullen-Szenario bis 2030 aber immerhin noch einen Anstieg auf 1,5 Millionen US-Dollar zu. Im Basis-Szenario sind es hier 710.000 US-Dollar und im Bären-Szenario 300.000 US-Dollar.

"Aufgrund unserer konservativeren Tendenz konzentrieren sich unsere offiziellen Kursziele ausschließlich auf das gesamte Bitcoin-Angebot. Dennoch glauben wir auch, dass diese experimentellere Methode verdeutlicht, dass die Knappheit und der Angebotsverlust von Bitcoin in den meisten heutigen Bewertungsmodellen nicht berücksichtigt werden", so ARK-Analyst Puell weiter.

Institutionelle Nachfrage und digitales Gold als Haupttreiber für Bitcoinpreis

Allen Preiszielen von ARK Invest - sowohl den offiziellen als auch denen nach der experimentelleren Methode - liegen laut Unternehmensangaben Annahmen zur Größe des gesamten adressierbaren Marktes und der Durchdringungsrate zugrunde. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den Investments institutioneller Investoren - vor allem via Bitcoin-Spot-ETFs -, dem Status von Bitcoin als digitales Gold, der zunehmenden Nutzung von Bitcoin in Schwellenländern sowie in Staatsfinanzen und Unternehmensbilanzen und der Entwicklung von Bitcoin On-Chain-Finanzdienstleistungen, die das traditionelle Finanzwesen zunehmend ersetzen sollen.

Der optimistische Ausblick von ARK Invest ist dabei eng mit der Annahme verknüpft, dass Bitcoin zunehmend von einer breiten Basis an Investoren akzeptiert wird. Besonders institutionelle Anleger sollen laut den Erwartungen von Cathie Woods Investmentgesellschaft künftig rund 6,5 Prozent ihrer Portfolios in Bitcoin investieren - eine Entwicklung, die vor allem durch die Zulassung von Spot-ETFs und wachsendes Vertrauen in digitale Assets gefördert werde. Auch die zunehmend wichtiger werdende Rolle von Bitcoin als sicherer Hafen in Schwellenländern wird von ARK Invest als treibender Faktor für den Preis betrachtet, wenn auch nicht in so großem Ausmaß wie die institutionelle Adoption. In vielen Regionen der Emerging Markets mit wirtschaftlicher Instabilität, politischer Korruption und hoher Inflation dürften sich Menschen aufgrund seiner Wertaufbewahrungseigenschaften zunehmend dem Bitcoin zuwenden, heißt es.

Darüber hinaus erwartet ARK Invest, dass auch Unternehmen vermehrt Bitcoin halten werden - ähnlich wie es das US-Unternehmen Strategy seit mehreren Jahren erfolgreich vormacht. Ende 2024 hielten laut ARK bereits 74 börsennotierte Unternehmen Bitcoin im Gesamtwert von rund 55 Milliarden US-Dollar in ihren Bilanzen. Daneben dürften zukünftig laut der Investmentgesellschaft auch weitere Staaten dem Beispiel der USA folgen und eine nationale Bitcoin-Reserve aufbauen.

Dennoch haben diese Faktoren laut David Puell in der Modellierung nicht alle das gleiche Gewicht. So trage "digitales Gold am meisten zu unserem Bären- und Basisszenario bei, während institutionelle Investitionen am meisten zu unserem Bullenszenario beitragen. Interessanterweise tragen Staats- und Unternehmenskassen und die dezentralen Finanzdienstleistungen von Bitcoin in allen Fällen relativ wenig bei".

2,4 Millionen US-Dollar pro Bitcoin? Wie realistisch ist das Preisziel von ARK Invest?

Da ARK Invest beim Bitcoin-Kursziel von 2,4 Millionen US-Dollar selbst von einer experimentellen Bewertungsmethode spricht und offiziell beim deutlich niedrigeren, aber trotzdem noch hohen Ziel von 1,5 Millionen US-Dollar für die Kryptowährung im Jahr 2030 bleibt, darf wohl angenommen werden, dass selbst innerhalb der Investmentgesellschaft Zweifel daran bestehen, dass der Bitcoin tatsächlich so schnell und so hoch steigen kann.

Daneben warnt auch "The Motley Fool", dass der Bitcoin in den nächsten Jahren deutlich schneller wachsen müsste, als er es in der Vergangenheit getan hat, um das Mega-Ziel zu erreichen. "Es ist realistischer, künftig mit geringeren Gewinnen als in der Vergangenheit zu rechnen", heißt es in einem Artikel der Nachrichtenseite. Doch selbst in diesem Szenario bestehe noch ein beträchtliches Aufwärtspotenzial, so die Plattform weiter. Allerdings weist "The Motley Fool" daneben auch darauf hin, dass sich der Bitcoin immer noch am Anfang seiner Annahme- und Entwicklungskurve befinde und zahlreiche technische Risiken bestünden. Insbesondere die Unsicherheit, in welche Richtung sich die Regulierung des Kryptosektors in den nächsten Jahren entwickeln werde, sei dabei nicht zu unterschätzen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.