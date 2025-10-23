DAX24.093 -0,2%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.172 +1,5%Euro1,1590 -0,2%Öl65,65 +2,0%Gold4.109 +0,4%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt   Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Hiobsbotschaft

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

23.10.25 14:20 Uhr
Studien-Debakel! Moderna-Aktie stürzt an der NASDAQ nach Impfstoff-Flop ab - BioNTech wenig beeindruckt | finanzen.net

Der Biotechkonzern muss einen herben Rückschlag verdauen. Anleger ziehen in großem Stil die Reißleine und schicken die Aktie auf Talfahrt.

• Moderna stoppt CMV-Impfstoffprojekt nach enttäuschenden Studienergebnissen
• UBS senkt Kursziel von 70 auf 40 US-Dollar,
• Anleger ziehen die Reißleine

Moderna hat einen schweren Rückschlag erlitten: Die Phase-3-Studie ihres wichtigsten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen das Zytomegalievirus (CMV, mRNA-1647) ist klar gescheitert. Die Wirksamkeit lag lediglich bei 6-23 %, deutlich unter den anvisierten mindestens 50 %, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung einräumte. Moderna hat daraufhin die Entwicklung dieses Impfstopfkandidaten komplett gestoppt.

"Wir sind natürlich enttäuscht über das Versagen bei der Prävention einer Primärinfektion, da es trotz jahrzehntelanger Arbeit auf diesem Gebiet immer noch keinen Impfstoff zur Vorbeugung von angeborenem CMV gibt", sagte Dr. Stephen Hoge, Präsident von Moderna. "CMV verursacht in anderen Kontexten signifikante Erkrankungen, einschließlich der Reaktivierung des latenten Virus bei Patienten nach Knochenmarktransplantation. Wir werden das Potenzial von mRNA-1647 zur Unterdrückung der mit der Reaktivierung verbundenen Erkrankung bei diesen Hochrisikopatientinnen in unserer laufenden Phase-2-Studie weiter untersuchen."

Massive Kursziel-Senkung und starke Aktienverluste

Als Reaktion auf das Studienversagen haben Analysten ihre Zielkurse drastisch reduziert: Die UBS traut der Moderna-Aktie nun nur noch 40 US-Dollar zu, bislang hatten die Schweizer Experten ein Kursziel von 70 US-Dollar vergeben.

Auch Anleger ziehen als Reaktion auf die Nachricht die Reißleine und lassen die Aktie vorbörslich an der NASADQ um 3,61 Prozent auf 25,88 US-Dollar abrauschen. Der Anteilsschein, der sich im letzten Monaten auf einen Erholungskurs begeben hatte, bedeutet für Investoren 2025 weiter ein Verlustgeschäft: Seit Jahresstart ging es um 35,4 Prozent nach unten.

Die Aktie des direkten Konkurrenten BioNTech zeigt sich von den Hiobsbotschaften der Konkurrenz nicht beeindruckt und bewegt sich im XETRA-Handel nur leicht um 0,16 Prozent auf 91,05 Euro nach unten.

Moderna bemüht sich um Schadensbegrenzung

Trotz des operativen Rückschlags sieht sich Moderna auf Kurs zur Erfüllung seiner Ziele. Laut Unternehmensangaben ist die mittelfristige Finanzprognose für 2025 und das Break-even-Ziel 2028 durch das CMV-Studien-Desaster nicht gefährdet, da der Impfstoffkandidat ohnehin erst später signifikante Umsätze generiert hätte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tada Images / Shutterstock.com, Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen