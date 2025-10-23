DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.230 +0,5%Euro1,1601 -0,1%Öl63,95 -0,6%Gold4.090 -0,1%
Realitätscheck für Anleger

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

23.10.25 03:15 Uhr
NYSE-Star BigBear.ai-Aktie: Der heimliche Star der KI-Revolution - doch platzt die Blase bald? | finanzen.net

KI-Wunder oder Risikoaktie? BigBear.ai zählt zu den größten Gewinnern des laufenden KI-Hypes - doch hinter der Kursrally steckt möglicherweise mehr Unsicherheit, als es auf den ersten Blick scheint.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,76 EUR -0,45 EUR -7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,02 EUR -1,18 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BigBear.ai-Aktie seit Jahresbeginn rund 68 Prozent im Plus
• Analysten bleiben skeptisch wegen hoher Bewertung und Abhängigkeit von Regierungsaufträgen
• KI-Boom - angeführt von Schwergewichten wie NVIDIA - sorgt dennoch für anhaltendes Anlegerinteresse

Die Aktie des US-Unternehmens BigBear.ai Holdings hat Anleger in diesem Jahr positiv überrascht: Seit Jahresbeginn kletterte der Kurs um fast 49 Prozent, nachdem neue Aufträge und Pilotprojekte vermeldet wurden. Der Spezialist für Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung beliefert vor allem Sicherheits- und Verteidigungsbehörden - ein Bereich, in dem die Nachfrage nach KI-Anwendungen derzeit stark wächst.

Gemischte Zahlen, hohe Erwartungen

Trotz der Rally zeichnen die jüngsten Geschäftszahlen ein gemischtes Bild. Zwar konnte BigBear.ai den Auftragsbestand auf rund 380 Millionen US-Dollar steigern - ein positives Signal für künftige Umsätze. Doch der Quartalsumsatz fiel im zweiten Quartal 2025 um 18 Prozent auf rund 32,5 Millionen US-Dollar und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde gesenkt: Statt der ursprünglich geplanten 160 bis 180 Millionen US-Dollar rechnet das Unternehmen nun nur noch mit 125 bis 140 Millionen.

Zudem hat sich das Ergebnis deutlich verschlechtert. Der Verlust weitete sich von 14,4 auf 228,6 Millionen US-Dollar aus. Von Profitabilität ist BigBear.ai damit trotz wachsender Auftragsbücher noch weit entfernt.

Analysten mahnen deshalb zur Vorsicht. Zum einen gilt die Bewertung des Unternehmens als ambitioniert, zum anderen hängt das Unternehmen stark von staatlichen Aufträgen ab - was die Planbarkeit der Einnahmen einschränkt.

Dass auch Anleger dies zu Skepsis veranlasst, zeigt ein Blick auf die jüngere Kursvergangenheit: Denn trotz der deutlich positiven Entwicklung seit Jahresstart verlief diese nicht linear. Zwischenzeitlich war die Aktie massiven Schwankungen unterworfen und pendelt auf 52-Wochen-Sicht zwischen 1,51 US-Dollar und 10,36 US-Dollar. Allein auf Sicht der letzten fünf Handelstage hat die Aktie mehr als 22,36 Prozent an Wert verloren, nachdem sie zuvor seit Anfang Oktober eine kräftige Kursrally erlebt hatte.

KI-Boom sorgt für Rückenwind

Dennoch bleiben BigBear.ai-Titel im Fokus vieler Anleger. Der übergeordnete Trend rund um künstliche Intelligenz zählt weiterhin zu den großen Zukunftsthemen. Besonders Regierungen setzen im Verteidigungssektor zunehmend auf automatisierte Systeme zur Datenanalyse, Bedrohungserkennung und Entscheidungsunterstützung - genau hier ist BigBear.ai aktiv.

Getrieben wird der KI-Markt dabei vor allem durch Branchenprimus NVIDIA. Der Chipkonzern präsentierte im Herbst 2025 seine neue Blackwell-Generation von KI-Prozessoren, die erstmals in den USA gefertigt werden. Zudem plant NVIDIA Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in Partnerschaften und Chiplieferungen an OpenAI, um seine führende Position im globalen KI-Geschäft weiter auszubauen.
Analysten erwarten, dass NVIDIA in den kommenden Jahren seine Gewinne deutlich steigern kann - die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren und KI-Anwendungen wächst rasant.

Chancen und Risiken für Anleger

Das starke Umfeld könnte auch kleineren Anbietern wie BigBear.ai zugutekommen, sofern sie ihre Position im Markt ausbauen können. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Unternehmen profitabler wird, die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen verringert und mehr Privatkunden gewinnt.

Während NVIDIA die technische Basis der KI-Revolution liefert, versucht BigBear.ai, als Analyse- und Entscheidungspartner im Sicherheitsumfeld eine Nische zu besetzen. Ob daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell entsteht, hängt davon ab, ob die jüngsten Vertragsgewinne in wiederkehrende Umsätze umgewandelt werden können.

BigBear.ai surft derzeit auf der Welle des KI-Booms - doch das Fundament bleibt wackelig. Der Markt wächst rasant, aber nur Unternehmen mit klarer Strategie und solider Bilanz werden dauerhaft davon profitieren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com

