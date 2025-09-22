NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,64 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach am Montag mit der Nvidia-Finanzchefin über die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI. Der Umsatzrückenwind dürfte die Investition klar in den Schatten stellen, so der Experte. Gleichzeitig dürften aber Sorgen etwas zunehmen, dass man sich insgesamt mit Investitionen im Kreis drehe, wenn sie letztlich nur wieder in Nvidia-Chips fließen würden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 183,61
|Abst. Kursziel*:
22,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 182,50
|Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
|
Analyst Name:
Stacy Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 200,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
