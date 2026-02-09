DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert
Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,00 EUR +0,01 EUR +0,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,78 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

12:31 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,00 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen dürfte 2026 ein Übergangsjahr für die Erträge des Dialyseanbieters werden, schrieb Graham Doyle am Montagnachmittag. Insofern könnte das Management ein Ergebniswachstum (Ebit) zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentbereich prognostizieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
39,99 €		 Abst. Kursziel*:
-4,98%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
40,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,00%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

12:31 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
03.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: Sell-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von UBS AG Analyse: Sell-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von UBS AG
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag in Grün
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Vormittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St
Dow Jones Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Partnerschaft mit Phlow für wichtige Arzneimittel
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge
Benzinga Breaking Down FMC: 11 Analysts Share Their Views
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks FMC Technologies (FTI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
MotleyFool Why FMC Corporation Plunged Today
Zacks Will FMC Technologies (FTI) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
MotleyFool FMC (FMC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga FMC Corporation Stock Is Trending Overnight - Here&#39;s What You Should Know
Zacks FMC (FMC) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen