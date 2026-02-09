Ferrari Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
415,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
312,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
306,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,58%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|14:46
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
