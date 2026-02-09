DAX 24.995 -0,1%ESt50 6.067 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.924 -1,7%Euro 1,1903 -0,1%Öl 69,42 +0,4%Gold 5.054 -0,1%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
DuPont-Aktie klettert: Mehr Wachstum in 2026 geplant als erwartet DuPont-Aktie klettert: Mehr Wachstum in 2026 geplant als erwartet
Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
306,10 EUR +23,80 EUR +8,43 %
STU
362,35 USD +28,56 USD +8,56 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 50 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

14:16 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
306,10 EUR 23,80 EUR 8,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
415,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
312,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
306,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,58%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
378,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

14:46 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
14:16 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
26.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

