Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Werte in diesem Artikel
Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,51 Prozent auf 5.161,11 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 5.084,31 US-Dollar gestanden hatte.
Währenddessen wird der Silberpreis bei 84,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,55 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 2.146,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.124,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 1.646,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.638,00 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 9,90 Prozent auf 92,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 85,41 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 12,32 Prozent auf 90,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 81,01 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.
Daneben wertet der Haferpreis um 20:16 Uhr auf. Es geht 0,30 Prozent auf 3,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,30 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,93 US-Dollar).
Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,76 Prozent.
Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagabend hinzu. Um 1,30 Prozent auf 4,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,97 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,63 US-Dollar.
Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -5,10 Prozent auf 1,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,83 US-Dollar an der Tafel standen.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 1,83 Prozent auf 11,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,64 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 2,45 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 313,10 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 305,60 US-Dollar lag.
Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,36 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:08 Uhr steht ein Plus von 2,77 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 5,56 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,00 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Mageres Schwein Preis kaum vom Fleck. Nach 0,96 US-Dollar am Vortag, tendiert der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr bei 0,96 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:28 Uhr steht ein Minus von -0,79 Prozent auf 16,34 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,47 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,28 Prozent auf 95,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 95,37 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 1,56 Prozent auf 126,95 US-Dollar, nach 123,45 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen legt der Reispreis um 1,02 Prozent auf 10,90 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 10,79 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Holzpreis bei 559,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (566,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,32 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com