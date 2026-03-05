DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,7%Nas22.507 -1,1%Bitcoin58.660 -3,9%Euro1,1605 ±-0,0%Öl92,80 +10,1%Gold5.162 +1,5%
Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

06.03.26 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.291,32 USD -53,88 USD -1,61%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,25%
News
Bleipreis
1.904,50 USD 1,85 USD 0,10%
News
Dieselpreis Benzin
2,04 EUR 0,03 EUR 1,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,40 EUR 2,40 EUR 2,64%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,18 USD 0,18 USD 5,86%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.159,59 USD 75,28 USD 1,48%
News
Haferpreis
3,31 USD 0,01 USD 0,30%
News
Heizölpreis
95,89 USD 0,53 USD 0,55%
News
Holzpreis
559,00 USD -7,50 USD -1,32%
News
Kaffeepreis
2,98 USD 0,05 USD 1,57%
News
Kakaopreis
2.290,00 GBP 120,00 GBP 5,53%
News
Kohlepreis
126,95 USD 1,95 USD 1,56%
News
Kupferpreis
12.840,75 USD -118,40 USD -0,91%
News
Lebendrindpreis
2,34 USD -0,04 USD -1,76%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD
News
Maispreis
4,47 USD 0,06 USD 1,30%
News
Mastrindpreis
3,55 USD -0,07 USD -1,97%
News
Milchpreis
16,34 USD -0,13 USD -0,79%
News
Naphthapreis (European)
698,70 USD 26,38 USD 3,92%
News
Nickelpreis
17.107,50 USD -284,00 USD -1,63%
News
Ölpreis (Brent)
93,05 USD 8,74 USD 10,37%
News
Ölpreis (WTI)
91,30 USD 10,29 USD 12,70%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,09 USD -5,10%
News
Palladiumpreis
1.650,00 USD 12,00 USD 0,73%
News
Palmölpreis
4.250,00 MYR 154,00 MYR 3,76%
News
Platinpreis
2.150,50 USD 26,00 USD 1,22%
News
Rapspreis
503,00 EUR 7,50 EUR 1,51%
News
Reispreis
10,90 USD 0,11 USD 1,02%
News
Silberpreis
84,41 USD 1,86 USD 2,25%
News
Sojabohnenmehlpreis
313,10 USD 7,50 USD 2,45%
News
Sojabohnenölpreis
0,66 USD 0,01 USD 1,36%
News
Sojabohnenpreis
11,85 USD 0,21 USD 1,83%
News
Super Benzin
1,94 EUR 0,01 EUR 0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,25 EUR 3,50 EUR 1,82%
News
Zinkpreis
3.266,70 USD -15,20 USD -0,46%
News
Zinnpreis
49.801,00 USD -1.600,00 USD -3,11%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 2,77%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,51 Prozent auf 5.161,11 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 5.084,31 US-Dollar gestanden hatte.

Wer­bung

Währenddessen wird der Silberpreis bei 84,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,55 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 2.146,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.124,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 1.646,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.638,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 9,90 Prozent auf 92,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 85,41 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 12,32 Prozent auf 90,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 81,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:16 Uhr auf. Es geht 0,30 Prozent auf 3,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,30 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,93 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,76 Prozent.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagabend hinzu. Um 1,30 Prozent auf 4,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,97 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,63 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -5,10 Prozent auf 1,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,83 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 1,83 Prozent auf 11,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 2,45 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 313,10 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 305,60 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,36 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:08 Uhr steht ein Plus von 2,77 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 5,56 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Mageres Schwein Preis kaum vom Fleck. Nach 0,96 US-Dollar am Vortag, tendiert der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr bei 0,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:28 Uhr steht ein Minus von -0,79 Prozent auf 16,34 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,47 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,28 Prozent auf 95,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 95,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 1,56 Prozent auf 126,95 US-Dollar, nach 123,45 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Reispreis um 1,02 Prozent auf 10,90 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 10,79 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Holzpreis bei 559,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (566,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,32 Prozent.

Redaktion finanzen.net

