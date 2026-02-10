DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3420 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
Ferrari Aktie

309,50 EUR +4,00 EUR +1,31 %
STU
363,52 USD +0,27 USD +0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 50,1 Mrd. EUR

KGV 35,48
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Barclays Capital

Ferrari Overweight

08:16 Uhr
Ferrari Overweight
Ferrari N.V.
309,50 EUR 4,00 EUR 1,31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Overweight" belassen. Sie seien solide ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Mittwoch. Der Ausblick lasse auf ein Ende sinkender Schätzungen schließen, für eine Neubewertung der Aktien des Luxusautoherstellers sei es aber noch zu früh./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
306,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
309,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,93%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:16 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
10.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

