DAX 23.903 +0,4%ESt50 5.797 +0,2%MSCI World 4.458 +0,0%Top 10 Crypto 9,2020 -4,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.834 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 85,81 +1,8%Gold 5.100 +0,3%
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX fällt zurück -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück
Lufthansa Aktie

8,26 EUR +0,04 EUR +0,46 %
STU
Marktkap. 10,06 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

09:16 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,26 EUR 0,04 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,41 €		 Abst. Kursziel*:
-10,82%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,20%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

09:41 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Höheres Angebot Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag gesucht
dpa-afx Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung
dpa-afx Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern
dpa-afx Eurowings schickt eigenes Flugzeug zur Evakuierung nach Riad
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
