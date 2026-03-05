DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -6,6%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl90,55 +7,4%Gold5.093 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Piloten leiten Urabstimmung bei Eurowings ein

06.03.26 15:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,01 EUR -0,17 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat bei der nächsten Teilgesellschaft der Lufthansa eine Urabstimmung eingeleitet. Bei der von vielen Urlaubern genutzten Direktfluggesellschaft Eurowings geht es wie bei der Mutter Lufthansa um die Betriebsrenten der Pilotinnen und Piloten.

Wer­bung

Bei den Verhandlungen habe Lufthansa jede Volumenerhöhung ihres Beitrags abgelehnt, kritisiert die Gewerkschaft. Konsequenz sei nun die Urabstimmung zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Diese soll bis zum 16. März um 10.00 Uhr laufen.

Stimmen die Piloten im erforderlichen Maße zu, sind bei der Eurowings ebenso Streiks möglich wie bereits bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline./ceb/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:51Lufthansa UnderweightBarclays Capital
10:46Lufthansa NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:41Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
08:41Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46Lufthansa NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:41Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
08:41Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:51Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen