Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,3 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften aber von der anstehenden Präsentation des Managements abhängen, schrieb Jarrod Castle am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,25 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,87 €
|Abst. Kursziel*:
17,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
