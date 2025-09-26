DAX 23.801 +0,3%ESt50 5.510 +0,2%Top 10 Crypto 15,50 +1,2%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.740 -0,1%Euro 1,1719 +0,2%Öl 69,01 -1,1%Gold 3.816 +1,4%
Lufthansa Aktie

7,88 EUR +0,15 EUR +1,94 %
STU
Marktkap. 9,3 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

UBS AG

Lufthansa Buy

11:21 Uhr
Lufthansa Buy
Lufthansa AG
7,88 EUR 0,15 EUR 1,94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften aber von der anstehenden Präsentation des Managements abhängen, schrieb Jarrod Castle am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

9,25 €
17,56%
17,42%
7,29 €

Analysen zu Lufthansa AG

11:21 Lufthansa Buy UBS AG
10:51 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
