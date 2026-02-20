DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.761 +0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Mutares - Ruhe vor dem Sturm

22.02.26 09:19 Uhr

Nach einer hohen Schlagzahl zu Jahresbeginn ging es bei Mutares, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, zuletzt gemächlicher zu. Das könnte sich aber bald wieder ändern – eine vielversprechende Perspektive für die Aktie.

Mutares
Mutares
31,70 EUR -0,55 EUR -1,71%
Aktie kaufen
Value-Stars-Deutschland-Index
288,0 PKT 0,0 PKT 0,00%
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Nach einem regelrechten Feuerwerk an Transaktionen zum Jahresbeginn war es zuletzt wieder ruhiger um unseren Musterdepotwert Mutares geworden. Immerhin konnte der Sanierungsspezialist in dieser Woche vermelden, dass die Übernahme von drei  [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
