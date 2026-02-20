Portfolio-Update: Mutares - Ruhe vor dem Sturm
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Nach einer hohen Schlagzahl zu Jahresbeginn ging es bei Mutares, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, zuletzt gemächlicher zu. Das könnte sich aber bald wieder ändern – eine vielversprechende Perspektive für die Aktie.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Nach einem regelrechten Feuerwerk an Transaktionen zum Jahresbeginn war es zuletzt wieder ruhiger um unseren Musterdepotwert Mutares geworden. Immerhin konnte der Sanierungsspezialist in dieser Woche vermelden, dass die Übernahme von drei [...]
Weiterlesen auf value-stars.de