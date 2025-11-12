Mutares Aktie
Marktkap. 566,8 Mio. EURDiv. Rendite 8,33%
WKN A2NB65
ISIN DE000A2NB650
Symbol MUTRF
Mutares Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe vom Teilverkauf von Locapharm und Steyr Motors profitiert, schrieb Tom Mills in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Schlussquartal seien weitere Verkäufe zu erwarten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mutares Buy
|Unternehmen:
Mutares
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,45 €
|Abst. Kursziel*:
34,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
