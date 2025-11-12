DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich
Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mutares Aktie

Kaufen
Verkaufen
Mutares Aktien-Sparplan
27,85 EUR +1,10 EUR +4,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 566,8 Mio. EUR

Div. Rendite 8,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB65

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB650

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MUTRF

Jefferies & Company Inc.

Mutares Buy

10:21 Uhr
Mutares Buy
Aktie in diesem Artikel
Mutares
27,85 EUR 1,10 EUR 4,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe vom Teilverkauf von Locapharm und Steyr Motors profitiert, schrieb Tom Mills in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Schlussquartal seien weitere Verkäufe zu erwarten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mutares Buy

Unternehmen:
Mutares		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,45 €		 Abst. Kursziel*:
34,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mutares

10:21 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Mutares

dpa-afx Ebitda vervielfacht Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-News: Mutares steigert Nettoergebnis der Holding in den ersten neun Monaten 2025 um 56 % auf knapp EUR 83,5 Mio. – weitere Exits im vierten Quartal erwartet
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-News: Mutares increases Holding net income by 56% to just under EUR 83.5 million in the first nine months of 2025 – further exits expected in the fourth quarter
EQS Group EQS-News: Mutares portfolio company Magirus completed the acquisition of Achleitner Fahrzeugbau GmbH
EQS Group EQS-News: Mutares portfolio company Buderus Edelstahl has sold its two business units to GMH Gruppe
EQS Group EQS-News: Mutares plans to expand its presence in Asia with strategic add-on acquisition of HSR and HST from Hwaseung Corporation for Amaneos China
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to acquire M3 Group in Sweden
EQS Group EQS-News: Mutares has successfully sold Clecim to Fouré Lagadec (SNEF Group)
EQS Group EQS-News: Mutares has completed the acquisition of Kawneer EU
EQS Group EQS-News: Mutares has successfully completed the acquisition of Drum Brake Location in Italy from AUMOVIO
RSS Feed
Mutares zu myNews hinzufügen