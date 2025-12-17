DAX24.066 ±-0,0%Est505.720 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.246 -0,7%Euro1,1710 -0,3%Öl60,08 +2,1%Gold4.317 +0,3%
Infrastruktur-Dienstleister

Mutares-Aktie nach reduzierter Beteiligung an Terranor gefragt

17.12.25 11:02 Uhr
Mutares-Aktie gefragt - Beteiligung an Terranor reduziert | finanzen.net

Die Mutares-Anleger reagieren am Mittwoch erfreut auf die Reduzierung der Beteiligung an dem skandinavischen Infrastruktur-Dienstleister Terranor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
28,75 EUR 0,25 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zu 2,3 Prozent gewannen Mutares-Aktien, die im SDAX enthalten ist. Sie erreichten mit 29,25 Euro ein knappes neues Hoch seit Mitte Oktober. Zuletzt war das Kursplus dann noch 1,6 Prozent groß.

Laut Mitteilung verzeichnete Mutares eine starke Investorennachfrage bei dem Anteilsverkauf, durch den die Beteiligung auf 57 Prozent gesenkt wurde. Bei der Platzierung wurde ein Bruttoerlös von rund 6 Millionen Euro erzielt. Neben der Kursentwicklung von Terranor wurde laut Mitteilung auch das Ziel eines erhöhten Streubesitzes als Grund genannt. Terranor mit geschäftlichen Schwerpunkten in Schweden, Finnland und Dänemark ist an der Stockholmer Börse notiert. Dort sackte der Kurs allerdings um zehn Prozent ab.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
