Mutares-Aktie nach reduzierter Beteiligung an Terranor gefragt
Die Mutares-Anleger reagieren am Mittwoch erfreut auf die Reduzierung der Beteiligung an dem skandinavischen Infrastruktur-Dienstleister Terranor.
Werte in diesem Artikel
Bis zu 2,3 Prozent gewannen Mutares-Aktien, die im SDAX enthalten ist. Sie erreichten mit 29,25 Euro ein knappes neues Hoch seit Mitte Oktober. Zuletzt war das Kursplus dann noch 1,6 Prozent groß.
Laut Mitteilung verzeichnete Mutares eine starke Investorennachfrage bei dem Anteilsverkauf, durch den die Beteiligung auf 57 Prozent gesenkt wurde. Bei der Platzierung wurde ein Bruttoerlös von rund 6 Millionen Euro erzielt. Neben der Kursentwicklung von Terranor wurde laut Mitteilung auch das Ziel eines erhöhten Streubesitzes als Grund genannt. Terranor mit geschäftlichen Schwerpunkten in Schweden, Finnland und Dänemark ist an der Stockholmer Börse notiert. Dort sackte der Kurs allerdings um zehn Prozent ab.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mutares
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mutares
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Mutares News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com