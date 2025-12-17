DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -0,6%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.033 -1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,83 +1,7%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Südzucker erwartet anhaltend schwierigen Zuckermarkt
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte erneut schwächer starten Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte erneut schwächer starten
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Heute im Fokus

Asiens Börsen in Grün -- Südzucker erwartet anhaltend schwierigen Zuckermarkt

aktualisiert 17.12.25 07:18 Uhr

Piper Sandler sieht für Tesla Meilenstein bei Full Self-Driving in greifbarer Nähe. SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex gab seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag ab.

Der DAX verlor zum Handelsstart der XETRA-Hauptsitzung bereits und präsentierte sich am Nachmittag nach neuen Wirtschaftsdaten aus den USA noch schwächer. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke rückte damit wieder näher. Er beendete den Haupthandel letztlich 0,63 Prozent niedriger bei 24.076,87 Zählern.
Der TecDAX gab anfänglich ab und stand auch im weiteren Verlauf im Minus. Er verabschiedete sich 0,34 Prozent tiefer aus dem Handel bei 3.538,52 Punkten.

Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte.

An diesem Dienstag wurde nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es wurden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren. Dabei hat der US-Arbeitsmarktbericht für November eine deutliche Verlangsamung im Stellenwachstum signalisiert, während die Löhne weiterhin anziehen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden im vergangenen Monat 64.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Diese Zahl liegt unter den Erwartungen vieler Analysten, die mit einer stärkeren Dynamik gerechnet hatten.
Gleichzeitig verharrt die Arbeitslosenquote auf einem weiterhin niedrigen Niveau von 4,6 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Beschäftigungslage insgesamt solide bleibt, auch wenn der Einstellungszuwachs an Tempo verliert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Entwicklung der Löhne: Die durchschnittlichen Stundenlöhne verzeichneten einen leichten Anstieg von 0,1 Prozent im Monatsvergleich.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Tesla-Aktie mit Rekordhoch: Batteriefertigung in Deutschland und Wette auf autonomes Fahren
TeslaServiceNowFordPayPalNVIDIADroneShieldNovo Nordisk

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

16.12.25US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
15.12.25DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
12.12.25DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
11.12.25Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
10.12.25DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten