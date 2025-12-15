DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.450 +1,7%Euro1,1732 -0,1%Öl61,40 +0,3%Gold4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche

15.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.186,5 PKT -108,1 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.976,8 PKT 446,3 PKT 1,75%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.168,1 PKT -668,4 PKT -1,31%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.889,4 PKT 16,0 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX freundlich erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zu Wochenbeginn von seinem Rücksetzer vom Freitag erholen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,5 Prozent auf 24.306 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Montag rote Vorzeichen aus.

Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 1,31 Prozent bei 50.168,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 3.871,01 Zähler ab.

In Hongkong verliert der Hang Seng um 1,24 Prozent auf 25.654,71 Einheiten.

Wer­bung

3. Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Instituts durch die italienische Großbank UniCredit derzeit für wenig wahrscheinlich. Zur Nachricht

4. TRATON-Aktie: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn bestellt für die nächsten Jahre mehr als 3.300 neue Busse. Zur Nachricht

5. Siemens Healthineers-Aktie im Fokus: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"

Moody's hat Siemens Healthineers die Bonitätsbewertung A3 gegeben, was als sichere Anlage gilt. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Remis im Breisgau - Höler-Traumtor verhindert Sieg

Die turbulenten Tage von Borussia Dortmund gehen weiter. Zur Nachricht

7. BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen AstraZeneca

Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Montag (11.00 Uhr) mit der Haftung eines Impfstoffherstellers für Gesundheitsschäden nach einer Corona-Schutzimpfung. Zur Nachricht

8. Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla

Im Wettstreit um die Marktführerschaft beim autonomen Fahren verschärft sich das Duell zwischen Tesla und dem Herausforderer Rivian. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen am Montag an.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich am Montag kaum.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com