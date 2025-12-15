10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX freundlich erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zu Wochenbeginn von seinem Rücksetzer vom Freitag erholen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,5 Prozent auf 24.306 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Montag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 1,31 Prozent bei 50.168,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 3.871,01 Zähler ab.

In Hongkong verliert der Hang Seng um 1,24 Prozent auf 25.654,71 Einheiten.

3. Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Instituts durch die italienische Großbank UniCredit derzeit für wenig wahrscheinlich. Zur Nachricht

4. TRATON-Aktie: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn bestellt für die nächsten Jahre mehr als 3.300 neue Busse. Zur Nachricht

5. Siemens Healthineers-Aktie im Fokus: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"

Moody's hat Siemens Healthineers die Bonitätsbewertung A3 gegeben, was als sichere Anlage gilt. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Remis im Breisgau - Höler-Traumtor verhindert Sieg

Die turbulenten Tage von Borussia Dortmund gehen weiter. Zur Nachricht

7. BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen AstraZeneca

Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Montag (11.00 Uhr) mit der Haftung eines Impfstoffherstellers für Gesundheitsschäden nach einer Corona-Schutzimpfung. Zur Nachricht

8. Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla

Im Wettstreit um die Marktführerschaft beim autonomen Fahren verschärft sich das Duell zwischen Tesla und dem Herausforderer Rivian. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen am Montag an.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich am Montag kaum.