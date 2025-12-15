DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.450 +1,7%Euro1,1728 -0,1%Öl61,44 +0,4%Gold4.341 +0,9%
Aktien Asien: Schwache US-Vorgaben und enttäuschende China-Daten belasten

15.12.25 08:48 Uhr
DAX 40
24.186,5 PKT -108,1 PKT -0,45%
Nikkei 225
50.168,1 PKT -668,4 PKT -1,31%
TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte am Montag 1,3 Prozent auf 50.168 Punkte ein. Damit blieb der Index allerdings weiter über der Marke von 50.000 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Nikkei 225 um etwas mehr als ein Viertel zu und damit mehr als zum Beispiel der Dax oder der Dow Jones.

In China mussten die Investoren zum Wochenauftakt enttäuschende Konjunkturdaten verarbeiten. Im November fielen sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab 0,7 Prozent auf 4.501 Punkte nach.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone sackte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im dortigen späten Handel um 1,4 Prozent nach. Australische Aktien knüpften an die Gewinne vom Freitag an. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte zuletzt leicht zu./zb/ag/nas

