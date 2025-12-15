DAX startet freundlich – Globale Märkte im Aufwind
Makroökonomischer Überblick
In Deutschland stiegen die Großhandelspreise im November um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit Februar. Im Oktober lag die Rate noch bei 1,1 Prozent, von Oktober auf November betrug das Plus 0,3 Prozent. Preistreiber waren vor allem Nahrungs- und Genussmittel sowie Metallprodukte. Parallel dazu enttäuschte China mit schwachen Einzelhandelsumsätzen. Das Wachstum lag im November bei nur 1,3 Prozent im Jahresvergleich und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende 2022. Die Konsumflaute trotz Subventionsprogrammen unterstreicht die fragile Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft.
Im Fokus
Rheinmetall startet vorbörslich leichter. Anleger reagieren sensibel auf die diplomatischen Gespräche in Berlin zur Ukraine, die Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts nähren und die Nachfrageperspektiven für Rüstungsgüter dämpfen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG113G
|23,66
|21911,64822 Punkte
|10,26
|Open End
|Silber
|Bull
|UN27SS
|6,76
|55,710654 USD
|8,15
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2JVY
|12,18
|25481,75136 Punkte
|19,79
|Open End
|Nebius Group N.V.
|Bull
|UN1PKC
|1,68
|72,44891 USD
|4,4
|Open End
|Silber
|Bull
|UN26PL
|8,57
|53,614218 USD
|6,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UN1ZNM
|3,25
|25000,00 Punkte
|25,78
|20.02.2026
|Tesla Inc.
|Call
|HD6Z4J
|0,79
|520,00 USD
|12,04
|14.01.2026
|DAX®
|Call
|UG1820
|0,86
|24500,00 Punkte
|88,93
|19.12.2025
|DAX®
|Call
|UG23BB
|2,85
|25600,00 Punkte
|22,89
|20.03.2026
|DAX®
|Call
|UN1ZNL
|3,65
|24900,00 Punkte
|24,64
|20.02.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Apple Inc.
|Long
|HD2N4Y
|14,08
|185,674312 USD
|3
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC2CB8
|2,68
|24,209134 EUR
|3
|Open End
|Cisco Systems Inc.
|Long
|HD2ZH7
|18,45
|38,938751 USD
|2
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|HD31S1
|0,67
|152,08992 USD
|5
|Open End
|NASDAQ 100
|Short
|HD39HU
|4,04
|37797,223542 Punkte
|-2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;
