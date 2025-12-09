So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Starinvestor Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 zahlreiche Veränderungen im Depot seines Duquesne Family Office vorgenommen. Auf diese Investments setzte er im abgelaufenen Jahresviertel.
Starinvestor Stanley Druckenmiller verwaltete über sein Duquesne Family Office zuletzt Investments im Wert von rund 4,06 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025). Da das verwaltete Vermögen damit deutlich über der Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.
Für das dritte Quartal 2025 zeigt dieses Dokument zahlreiche Anpassungen im Porfolio. So haben es einige Investments neu unter die zehn größten Aktienbeteiligungen des Duquesne Family Office geschafft - darunter auch ein kompletter Neuzugang - und auch bei vielen der älteren Top-Positionen wurden Änderungen vorgenommen. Die größte Wette von Druckenmiller bleibt jedoch weiterhin unangefochten.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 30. September 2025. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.
Quelle: sec.gov, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 10: Amazon
Eingeleitet werden die Top Ten von Amazon. Die Beteiligung am Online-Riesen hat Druckenmillers Duquesne Family Office im dritten Quartal 2025 komplett neu aufgebaut und gleich 437.070 Amazon-Aktien gekauft. Diese waren zum Stichtag am 30. September insgesamt rund 95,97 Millionen US-Dollar wert und machten damit aus dem Stand 2,36 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Benny Marty / Shutterstock.com
Platz 9: Verona Pharma
Auch die Aktien von Verona Pharma sind neu in den Top Ten. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein neues Investment, da Duquesne Family Office bereits seit dem dritten Quartal 2024 in die britische Biotechfirma investiert ist und diese Position nun auch unangetastet ließ. Verona Pharma wurde allerdings im Oktober 2025 vollständig vom US-Pharmakonzern Merck Co. übernommen und ist seitdem nicht mehr börsennotiert. Zum 30. September 2025 befanden sich jedoch weiterhin noch 1.002.080 Verona Pharma-Aktien in Stanley Druckenmillers Depot, die mit einem Gesamtwert von rund 106,93 Millionen US-Dollar und einem Depotanteil von 2,63 Prozent auf Platz neun vorrücken konnten.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 8: DocuSign
Ebenfalls neu in die Top Ten ging es im dritten Quartal 2025 für die Beteiligung an DocuSign. Diese Position baute Druckenmiller um weitere 395.510 Aktien bzw. 30,65 Prozent aus, sodass sich zum Stichtag 1.685.950 Papiere des auf die Digitalisierung von Vertragsprozessen spezialisierten Unternehmens im Depot befanden. Mit einem Börsenwert von rund 121,54 Millionen US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Anteil von 2,99 Prozent am gesamten Portfolio und kletterte damit auf Rang acht.
Quelle: sec.gov, Bild: Tada Images / Shutterstock.com
Platz 7: MercadoLibre
Das größte E-Commerce-Unternehmen im lateinamerikanischen Raum MercadoLibre konnte derweil seinen siebten Platz aus dem Vorquartal verteidigen. Hier holte Druckenmiller im dritten Jahresviertel weitere 4.619 Aktien in sein Portfolio. Die gesamte Position wuchs somit um 8,60 Prozent auf 58.344 MercadoLibre-Aktien. Mit einem Wert von insgesamt rund 136,35 Millionen US-Dollar zum Quartalsende kam dieses Investment auf einen Anteil von 3,36 Prozent am gesamten Portfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: monticello / Shutterstock.com
Platz 6: Coupang
Vom neunten Platz im Vorquartal auf den sechsten Platz im dritten Jahresviertel 2025 ging es für den Onlinehändler Coupang nach oben. Hier kaufte Druckenmiller ganze 527.700 Aktien hinzu (+12,85 Prozent) und hielt zum Stichtag somit insgesamt 4.633.124 Anteilsscheine. Mit einem Wert von insgesamt rund 149,19 Millionen US-Dollar zum 30. September kam die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 3,67 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 5: Woodward
Um einen Platz nach unten auf Rang fünf ging es im dritten Quartal 2025 für den Hersteller von Steuerungssystemen und Komponenten für Gas- und Dampfturbinen Woodward. Druckenmillers Duquesne Family Office trennte sich hier im Berichtszeitraum von 215.895 Papieren und verkleinerte die Position dadurch um 25,43 Prozent. Die übrigen 633.015 Woodward-Aktien schafften es mit einem Wert von rund 159,97 Millionen US-Dollar zum Quartalsende noch auf einen Depot-Anteil von 3,94 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 4: Taiwan Semiconductor Manufacturing
Einen Platz gut machen im Vergleich zum vorangegangenen Jahresviertel konnte Druckenmillers Investment in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) - obwohl die Position unangetastet blieb. Zum Ende des dritten Quartals 2025 befanden sich weiterhin insgesamt 765.085 TSMC-Papiere im Portfolio, die auf einen Gesamtwert von rund 213,68 Millionen US-Dollar kamen. Das entsprach einem Depot-Anteil von 5,26 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 3: Teva Pharmaceutical Industries
Wie bereits im Vorquartal griff die Investmentfirma Duquesne Family Office auch im dritten Quartal 2025 wieder bei den Aktien von Teva Pharmaceutical Industries zu. Druckenmiller vergrößerte die Beteiligung um 625.000 Papiere bzw. 3,91 Prozent auf insgesamt 16.593.935 Anteilsscheine. Dennoch rutschte das Investment von Platz zwei auf Platz drei ab. Mit einem Gesamtwert von rund 335,20 Millionen US-Dollar kamen die Teva-Aktien zum Stichtag auf einen Depot-Anteil von 8,25 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Teva Pharmaceutical Industries
Platz 2: Insmed
Das Investment in Insmed rückte dafür im dritten Jahresviertel 2025 um einen Platz vor auf Rang zwei. Auch hier griff Druckenmiller zu und kaufte weitere 170.000 Aktien des Biotechnologieunternehmens, wodurch die Position um 7,54 Prozent wuchs. Insgesamt befanden sich zum Stichtag 2.423.435 Papiere des Unternehmens im Duquesne Family Office-Depot. Mit einem Wert von rund 349,00 Millionen US-Dollar entsprach das einem Portfolio-Anteil von 8,59 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 1: Natera
Das größte Investment von Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office war auch im dritten Quartal 2025 Natera. Im Berichtszeitraum fanden 129.342 weitere Natera-Aktien den Weg ins Portfolio (+4,19 Prozent), sodass sich zum Stichtag am 30. September insgesamt 3.214.532 Papiere des Biotechnologieunternehmens darin befanden. Diese hatten insgesamt einen Börsenwert von rund 517,44 Millionen US-Dollar und kamen somit auf einen Depot-Anteil von 12,74 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com
Alle: Alle Empfehlungen