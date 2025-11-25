DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 78.320 +5,3%Euro 1,1624 +0,1%Öl 62,46 -1,4%Gold 4.209 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Strategy-Aktie nach Verlusten in Grün: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie nach Verlusten in Grün: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
201,70 EUR -0,10 EUR -0,05 %
STU
234,22 USD -0,17 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,15 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

21:31 Uhr
Amazon Outperform
Amazon
201,70 EUR -0,10 EUR -0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 235,17		 Abst. Kursziel*:
27,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 234,22		 Abst. Kursziel aktuell:
28,08%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 287,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

