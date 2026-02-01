DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 +1,0%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.487 +1,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,67 -0,4%Gold5.073 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Wall Street höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX schließt höher - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht Börse am Freitag: DAX schließt höher - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht
Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Börse am Freitag: DAX schließt höher - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht

20.02.26 20:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: DAX hält sich letztlich klar über 25.000er-Marke - Trump kassiert in Streit um Zölle Niederlage | finanzen.net

Vor dem Wochenende erholte sich der DAX etwas. Nach einem zunächst ruhigen Handel, kam es am Nachmittag zu etwas größeren Ausschlägen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.260,7 PKT 217,1 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, kam es am Freitag zu einer Erholung. So startete das Börsenbarometer mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 25.070,00 Punkten in den Handel und bewegte sich anschließend um die Nulllinie. Im Verlauf konnte der DAX seine Gewinne ausweiten und beendete die Sitzung schließlich 0,87 Prozent im Plus bei 25.260,69 Punkten. Von seinem Tageshoch bei 25.331,06 Punkten kam er somit jedoch wieder etwas zurück.

Wer­bung

Rückkehr zum Rekordhoch?

Damit rückte der deutsche Leitindex seinem Rekordhoch von Mitte Januar wieder näher. Am Mittwoch war der DAX bereits zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Sorgen vor US-amerikanischen Angriff auf den Iran

Unsicherheit herrschte angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis stieg entsprechend. Derweil gingen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Wer­bung

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag standen auch noch Konjunkturdaten auf der Agenda. Neben den deutschen Erzeugerpreisen am Morgen blickten Anleger auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet.

Derweil hat die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2025 stärker an Fahrt verloren als erwartet, was vor allem am Shutdown der Bundesregierung gelegen haben dürfte. Wie das Bureau of Ecenomic Analyses (Bea) im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war das US-BIP um 4,4 Prozent gewachsen.

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäischen Union.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

20:21DAX in KW 8: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
20:11Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
20:05Börse am Freitag: DAX schließt höher - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht
19:07Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
18:59Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
18:05Merck vs. Bristol Myers: Which Pharma Stock Is a Better Pick in 2026?
18:00Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
17:59XETRA-SCHLUSS/US-Urteil zu Trump-Zöllen schiebt DAX an
mehr