LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Handels- und Cloudkonzern stecke im selben Dilemma wie andere Internetriesen, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investorengemeinschaft sei derzeit nicht dazu bereit, Unternehmen zu unterstützen, die hinter dem Ausbau der KI stünden. Dies könnte sich aber ändern. Amazon habe seine Fähigkeiten vielleicht schon ausgebaut, wenn andere Wirtschaftszweige ihre Ausgaben für KI-Anwendungen erhöhten./tih/he
