Bayer Aktie
Marktkap. 44,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,65 €
|Abst. Kursziel*:
9,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,42%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
