LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT

