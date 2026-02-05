DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,65 €		 Abst. Kursziel*:
9,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,42%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

17:31 Bayer Overweight Barclays Capital
09:11 Bayer Neutral UBS AG
09:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Bayer-Aktie Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Bayer-Aktie
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
Zacks Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
