Zulassung erhalten

Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen

03.02.26 11:59 Uhr
Bayer-Aktie gewinnt: Prostatakrebs-Medikament Nubeqa jetzt auch in China verfügbar | finanzen.net

Das Bayer-Krebsmedikament Nubeqa ist nun auch in China in einer dritten Indikation zugelassen. Darolutamid kann nun auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,10 EUR 0,10 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ORION CORP. Registered Shs
117.800,00 KRW 300,00 KRW 0,26%
Charts|News|Analysen

Die zuständige Behörde gab die Arznei mit dem Wirkstoff Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Eine entsprechende Zulassung für Europa hatte Bayer bereits im vergangenen Sommer bekommen.

Wer­bung

In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die Belastung durch Prostatakrebs habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, und es werde erwartet, dass die Zahl der Betroffenen weiter steige, erklärte Bayer.

Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent höher bei 45,27 Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

Wer­bung

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)

DOW JONES

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

