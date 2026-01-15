Bayer Aktie
Marktkap. 40,94 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" belassen. Bayer und GSK stünden hinsichtlich der Wachstumsperspektiven bis 2031 unter Europas Pharmawerten am schlechtesten da, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf 2026. Hier glänze vor allem Astrazeneca - sein Favorit für 2026. Die weiter zunehmende Umsatzkonzentration bei Bayer auf Nubeqa und Kerendia komme den Margen zugute. Dafür sei man massiven Generika-Risiken ausgesetzt - zunächst bei Eylea und Xarelto und ab 2032 dann bei Kerendia und Nubeqa./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,03 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
