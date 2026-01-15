DAX 25.289 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.114 -0,3%Euro 1,1622 +0,1%Öl 64,57 +1,1%Gold 4.612 -0,1%
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
41,84 EUR -0,08 EUR -0,18 %
STU
Marktkap. 40,94 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
NEU
WKN BAY001

NEU
ISIN DE000BAY0017

NEU
Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Neutral

12:21 Uhr
Bayer Neutral
Bayer
41,84 EUR -0,08 EUR -0,18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" belassen. Bayer und GSK stünden hinsichtlich der Wachstumsperspektiven bis 2031 unter Europas Pharmawerten am schlechtesten da, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf 2026. Hier glänze vor allem Astrazeneca - sein Favorit für 2026. Die weiter zunehmende Umsatzkonzentration bei Bayer auf Nubeqa und Kerendia komme den Margen zugute. Dafür sei man massiven Generika-Risiken ausgesetzt - zunächst bei Eylea und Xarelto und ab 2032 dann bei Kerendia und Nubeqa./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

12:21 Bayer Neutral UBS AG
07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

