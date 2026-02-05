UBS AG

Bayer Neutral

09:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 45,54 EUR -0,75 EUR -1,61% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock