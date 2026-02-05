DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Bayer Aktie

UBS AG

Bayer Neutral

09:11 Uhr
Bayer Neutral
Bayer
Bayer
45,54 EUR -0,75 EUR -1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,31 €		 Abst. Kursziel*:
-29,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,72%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:11 Bayer Neutral UBS AG
09:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

