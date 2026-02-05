DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Strategy (ex MicroStrategy) 722713
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
754,00 EUR +7,00 EUR +0,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,58 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

Deutsche Bank AG

RATIONAL Hold

10:01 Uhr
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
754,00 EUR 7,00 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 747 auf 757 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Großküchenausstatters für 2025 lägen über den Erwartungen, schrieb Lars Vom-Cleff am Freitag. Rational habe den stärksten Dezember seiner Geschichte hinter sich./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Hold

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
757,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
746,50 €		 Abst. Kursziel*:
1,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
754,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,40%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
803,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10:01 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09:41 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
05.02.26 RATIONAL Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Starker Endspurt RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz erzielt RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz erzielt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
TraderFox Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.02.26
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen