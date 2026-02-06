So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein

Einstufungen

Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Volkswagen (VW) vz Experten haben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 102,65 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 95,00 EUR -7,45 22.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 106,00 EUR 3,26 22.01.2026 Deutsche Bank AG 120,00 EUR 16,90 22.01.2026 Barclays Capital 125,00 EUR 21,77 22.01.2026 Bernstein Research 108,00 EUR 5,21 22.01.2026 Jefferies & Company Inc. 140,00 EUR 36,39 22.01.2026 RBC Capital Markets 135,00 EUR 31,51 22.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 7,16 22.01.2026 Barclays Capital - - 19.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 118,00 EUR 14,95 19.01.2026 Merrill Lynch & Co., Inc. 115,00 EUR 12,03 15.01.2026 Bernstein Research 108,00 EUR 5,21 14.01.2026 UBS AG 95,00 EUR -7,45 13.01.2026 Jefferies & Company Inc. 140,00 EUR 36,39 09.01.2026 Barclays Capital 125,00 EUR 21,77 09.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 7,16 05.01.2026

