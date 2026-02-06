DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.562 +1,6%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein

08.02.26 11:52 Uhr
So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
101,50 EUR -0,70 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Volkswagen (VW) vz Experten haben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 102,65 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG95,00 EUR-7,4522.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.106,00 EUR3,2622.01.2026
Deutsche Bank AG120,00 EUR16,9022.01.2026
Barclays Capital125,00 EUR21,7722.01.2026
Bernstein Research108,00 EUR5,2122.01.2026
Jefferies & Company Inc.140,00 EUR36,3922.01.2026
RBC Capital Markets135,00 EUR31,5122.01.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR7,1622.01.2026
Barclays Capital--19.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)118,00 EUR14,9519.01.2026
Merrill Lynch & Co., Inc.115,00 EUR12,0315.01.2026
Bernstein Research108,00 EUR5,2114.01.2026
UBS AG95,00 EUR-7,4513.01.2026
Jefferies & Company Inc.140,00 EUR36,3909.01.2026
Barclays Capital125,00 EUR21,7709.01.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR7,1605.01.2026

Redaktion finanzen.net

