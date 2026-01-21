Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,63 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow des Geschäftsbereichs Automobile habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Er hält dies zwar für positiv, weil es die geplante Senkung der Investitionen signalisiere. Es seien aber weitere Details nötig, um die Nachhaltigkeit der Cashflow-Entwicklung einzuschätzen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
103,40 €
|Abst. Kursziel*:
2,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
103,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,66%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
