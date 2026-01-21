DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

103,25 EUR +1,25 EUR +1,23 %
STU
Marktkap. 51,63 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Goldman Sachs Group Inc.

Volkswagen (VW) vz Neutral

10:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,25 EUR 1,25 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow des Geschäftsbereichs Automobile habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Er hält dies zwar für positiv, weil es die geplante Senkung der Investitionen signalisiere. Es seien aber weitere Details nötig, um die Nachhaltigkeit der Cashflow-Entwicklung einzuschätzen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
103,40 €		 Abst. Kursziel*:
2,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
103,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,66%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

