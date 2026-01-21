DAX24.866 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro

22.01.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,30 EUR 1,75 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow des Geschäftsbereichs Automobile habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Er hält dies zwar für positiv, weil es die geplante Senkung der Investitionen signalisiere. Es seien aber weitere Details nötig, um die Nachhaltigkeit der Cashflow-Entwicklung einzuschätzen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

