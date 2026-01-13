Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,25 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
102,15 €
|Abst. Kursziel*:
5,73%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
104,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK