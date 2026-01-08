Danone Aktie
Marktkap. 49,97 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman verspricht sich laut seinem Ausblick vom Mittwoch von dem Lebensmittelkonzern ein solides viertes Quartal mit einem guten Gleichgewicht zwischen Absatzmenge und Preisen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Danone S.A.
|09:21
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research