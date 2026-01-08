DAX 25.443 +0,1%ESt50 6.049 +0,3%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.557 -0,3%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,92 -0,8%Gold 4.635 +1,0%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman verspricht sich laut seinem Ausblick vom Mittwoch von dem Lebensmittelkonzern ein solides viertes Quartal mit einem guten Gleichgewicht zwischen Absatzmenge und Preisen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,36 €		 Abst. Kursziel*:
9,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,93%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

