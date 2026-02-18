Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe im vierten Quartal ein überraschend starkes vergleichbares Umsatzwachstum erzielt und zudem die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung als nicht wesentlich klassifiziert, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,74 €
|Abst. Kursziel*:
28,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,69%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
