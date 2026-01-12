DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
28,53 EUR +0,04 EUR +0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,18 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

08:41 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
28,53 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Er bezeichnet aber Easyjet und Jet2 als seine favorisierten Aktien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,16 €		 Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:41 Ryanair Overweight Barclays Capital
08.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Unwetterwarnungen Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
finanzen.net Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein
dpa-afx Ryanair muss in Italien Millionenbuße zahlen - Aktie in Rot
dpa-afx Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden
finanzen.net Was Analysten von der Ryanair-Aktie erwarten
dpa-afx Ryanair-Aktie verliert: Fluggesellschaft stoppt Rabattprogramm wegen geringem Zusprung
dpa-afx WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen