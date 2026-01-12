Ryanair Aktie
Marktkap. 30,18 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Er bezeichnet aber Easyjet und Jet2 als seine favorisierten Aktien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,16 €
|Abst. Kursziel*:
11,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:41
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
