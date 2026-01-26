Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg attestierte den Iren nach den Quartalszahlen am Montagnachmittag ordentliche Ergebnisse und einen beruhigenden Ausblick. Es fehle jedoch zunächst an frischen Impulsen durch Potenzial für die Markterwartungen oder Ausschüttungsdynamik an die Anleger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,02 €
|Abst. Kursziel*:
17,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research