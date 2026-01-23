DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.176 -1,6%Euro1,1811 -0,1%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Quartalsausblick

Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

25.01.26 18:18 Uhr
Ryanair-Aktie im Blick: Ryanair legt mitten im Streit mit Tesla-Chef Musk Zahlen vor - Das prognostizieren die Experten

Ryanair gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
28,43 EUR -0,58 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ryanair wird am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,089 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,18 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,10 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,46 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,40 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 13,95 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

