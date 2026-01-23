DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.649 -1,0%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Nach tödlichen Schüssen: Trump attackiert Bürgermeister

25.01.26 10:32 Uhr

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Nach den tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis hat Präsident Donald Trump den Bürgermeister und den Gouverneur des Bundesstaats Minnesota attackiert. "Der Bürgermeister und der Gouverneur stacheln mit ihrer selbstgefälligen, gefährlichen und arroganten Rhetorik einen Aufstand an!", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump schrieb mit Blick auf die US-Einwanderungsbehörde ICE auch: "LASST UNSERE ICE PATRIOTEN IHREN JOB TUN!"

Wer­bung

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, forderte Trump in einer Pressekonferenz auf, die Kräfte von Minnesota abzuziehen. "Sie säen Chaos und Gewalt." Auf X hatte Walz zuvor geschrieben: "Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt." Minnesota habe es satt.

Der Bürgermeister der Stadt, Jacob Frey - wie Walz ebenfalls ein Demokrat - sagte: "Wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit dieser Einsatz beendet wird?" Wenn das Ziel der Mission darin bestehe, für Frieden und Sicherheit zu sorgen, dann bewirke sie genau das Gegenteil.

Am Samstag starb ein Mann nach offiziellen Angaben nach Schüssen von Bundesbeamtenseite. Viele Details des Vorfalls sind noch unklar. Das US-Heimatschutzministerium teilte mit, dass die Beamten auf einem Einsatz unterwegs gewesen seien, der sich gegen einen Ausländer gerichtet habe, der sich illegal in den USA aufhalten soll. Der Getötete ist nach Angaben der örtlichen Polizei vermutlich ein US-Bürger, der in der Stadt lebte. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums soll er bewaffnet gewesen sein.

Wer­bung

Bereits Anfang Januar wurde in derselben Stadt eine Frau in ihrem Auto bei einem Einsatz von Beamten der Migrationsbehörde ICE getötet. Die US-Regierung hatte gezielt viele Bundesbeamte nach Minnesota für Einsätze geschickt. Seit Monaten gibt es Protest in vielen US-Städten gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die Teil von Trumps Abschiebepolitik sind./rin/DP/zb