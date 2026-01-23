DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.802 -0,8%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Winterwetter trifft USA hart: Tausende Menschen ohne Strom

25.01.26 11:50 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der heftige Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen, sondern auch für zahlreiche Stromausfälle. Landesweit sind derzeit mehr als 315.000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist von dem Wintereinbruch beeinträchtigt, während der Sturm weiter in Richtung Osten zieht und im Laufe des Sonntages etwa New York erfassen soll. Auch für Reisende stellt das Wetter eine große Herausforderung dar. So wurden Medienberichten zufolge Tausende Flüge über das Wochenende gestrichen. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen./ddo/DP/zb