Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,77 Prozent auf 88.490,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 89.175,51 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.
Zudem legt Litecoin zu. Um 2,19 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 69,59 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 68,10 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 2.938,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.949,33 US-Dollar.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,02 Prozent auf 587,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 593,68 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,914 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,906 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 3,39 Prozent auf 485,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 502,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3577 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3583 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2116 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2107 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2951 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2968 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 881,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (886,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,58 Prozent.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1233 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1241 US-Dollar.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 126,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,07 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,30 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 11,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 12,05 US-Dollar wert.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,20 US-Dollar am Vortag auf 12,10 US-Dollar nach unten (0,82 Prozent).
Daneben fällt Sui um 0,65 Prozent auf 1,474 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,483 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
