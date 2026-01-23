DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.903 -0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin
Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026 Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

25.01.26 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Mittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.591,6936 CHF 35,4214 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.903,2710 EUR -483,9201 EUR -0,64%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.387,3003 GBP 33,3348 GBP 0,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.796.828,4647 JPY -87.349,7886 JPY -0,63%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.603,0791 USD -572,4291 USD -0,64%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.305,4038 CHF 4,9458 CHF 0,21%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.481,3634 EUR -11,9425 EUR -0,48%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.166,1224 GBP 4,6488 GBP 0,22%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
457.055,4130 JPY -2.140,6807 JPY -0,47%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.935,2048 USD -14,1268 USD -0,48%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
99,4214 CHF 0,3091 CHF 0,31%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,0097 EUR -0,4112 EUR -0,38%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
93,4148 GBP 0,2905 GBP 0,31%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.710,6835 JPY -73,2012 JPY -0,37%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
126,5818 USD -0,4864 USD -0,38%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
690,0319 CHF -1,1513 CHF -0,17%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
742,6985 EUR -6,4267 EUR -0,86%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
648,3435 GBP -1,0812 GBP -0,17%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
136.801,5465 JPY -1.166,0261 JPY -0,85%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
878,5380 USD -7,6022 USD -0,86%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4890 CHF -0,0037 CHF -0,25%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6026 EUR -0,0152 EUR -0,94%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,3990 GBP -0,0034 GBP -0,25%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
295,1994 JPY -2,7525 JPY -0,92%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,77 Prozent auf 88.490,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 89.175,51 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 2,19 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 69,59 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 68,10 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 2.938,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.949,33 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,02 Prozent auf 587,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 593,68 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,914 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,906 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 3,39 Prozent auf 485,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 502,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3577 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3583 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2116 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2107 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2951 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2968 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 881,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (886,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,58 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1233 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1241 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 126,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,07 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,30 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 11,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 12,05 US-Dollar wert.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,20 US-Dollar am Vortag auf 12,10 US-Dollar nach unten (0,82 Prozent).

Daneben fällt Sui um 0,65 Prozent auf 1,474 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,483 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com